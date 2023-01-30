黃姵嘉（左一）與邱昊奇（右一）及其家人共度除夕一起吃年夜飯。（摘自IG）

邱昊奇近期事業愛情都得意，除了主演的緯來電影台自製電影《開心鬼》新春開鏡，去年9月與金鐘視后黃姵嘉大方認愛後，小倆口不時在社群網站放閃，邱昊奇日前更Po出黃姵嘉到他家共度除夕、與家人共享年夜飯的溫馨合照，寫著「除夕吃的飽飽飽」，隔兩天又公開兩人笑開懷、寫道「東倒西歪的年」合照，網友則祝福兩人「2023年幸福得東倒西歪」。

對於共度除夕夜，黃姵嘉透過經紀人表示，其實她原本是計畫小年夜要去邱昊奇家拜早年，邱昊奇的弟弟也要帶女友回家，但後來因故延遲；黃姵嘉每年都會與家人回高雄老家過年，今年因為電影《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》有映後宣傳活動要跑，她好幾天都要留守台北，直到大年初一才能回高雄與家人會合，除夕夜變成獨自一人落單台北，邱昊奇和媽媽於是邀請她到家裡一起吃年夜飯。

被問「去實習當媳婦嗎？」、「有沒有被準婆婆逼婚？」經紀人笑說：「沒有啦！他們就是一起在除夕吃了飯，氣氛溫馨自然，也沒有特別提到結婚的事！」