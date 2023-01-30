高雄75歲陳姓婦人日前北上台中探親，未料飯後獨自出門竟迷航5小時，最終在一中商圈遇到執行交通疏導勤務的員警，直呼「有你幫我，我不要再走了」。（中市警二分局提供／潘虹恩台中傳真）

高雄75歲陳姓婦人日前趁春節連假北上至台中北區拜訪親戚，吃完午飯後獨自外出走走，未料竟從下午2時走到晚上6時30分，迷航5小時之久，最終在一中商圈遇到執行交通疏導勤務的員警，幸員警將老婦帶回派出所休息時，恰巧遇到陳婦家屬焦急報案，一家人在派出所「團圓」，場面溫馨。

台中市政府警察局第二分局文正派出所警員陳冠宇日前在一中商圈執行活動交通疏導勤務時，發現陳婦漫無目的在街上徘迴。陳婦向員警表示，她最近有記憶混亂及衰退等症狀，她和丈夫一同自高雄搭車到台中探親，中午吃飯後獨自出門散步，卻因記憶混亂誤認台中市為故鄉高雄市，對於路況陌生又害怕，但她的錢包及手機都未帶出門。

陳員確認老婦無身體不適等狀況後隨即立即通報育才派出所巡邏警員黃世霖、王皓平到場支援，協助將陳婦送至附近的育才派出所安頓休息；員警詢問陳婦個人資料卻發現陳婦記憶斷片，只記得家住高雄，員警以M-POLICE查詢身分，發現她的戶籍地確實在高雄。

恰巧陳婦的姪子與姪女因遍尋不著陳婦，焦急到派出所求助，2人一眼即認出陳婦，終在派出所內相認「團圓」，親友對於員警的暖心關懷十分讚許，頻頻感謝。

中市警二分局分局長楊川提醒民眾，家中如有失智長者，務必多加留意看顧並注意其動向，切勿使其單獨外出，並可向社會局申請預防走失手鍊，或使用科技產品（如：Airtag）及時定位，以利警方快速聯繫家屬；春節期間的「加強重要節日安全維護工作」為民服務、協尋失蹤人口亦為重點工作主軸之一，如需要緊急協助可立即聯繫警政單位協助處理，警方均會即時給予援助。