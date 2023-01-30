12月本國五大銀行新承做放款加權平均利率為1.749％，較11月的1.596％上升0.153個百分點；各類貸款利率因央行12月升息半碼，均較11月上升。若不含國庫借款，則上年12月五大銀行新承做放款加權平均利率為1.750％，亦較11月的1.596％上升0.154個百分點。

針對五大銀行貸款需求創高，央行經研處副處長蔡惠美表示，當景氣在下滑和上升時都有可能發生對資金需求增加，要拉長時間來分析會比較明確。