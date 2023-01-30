目前產業朝向多角化、集團化經營，業務項目增加，相關部門及員工人數也均有成長，辦公室若四散在不同大樓，易影響跨部門合作上效率，企業整合辦公室、集中在同棟大樓，或規劃整棟企業總部，有利於運營，還可提升品牌識別度。在產業需求支撐，包括興富發、華固、國揚、皇翔等，都已投入商辦大樓開發。

信義全球顧問發展部經理林建勛分析，因應市場需求朝向大坪數規劃，格局可彈性運用，多功能會議空間滿足不同型式會議需求，因此新大樓相比舊大樓來說租金會較高，吸引付租能力較高的高科技產業、大型企業、外企等進駐，隨著新大樓供給陸續釋出，租客將有更多元產品選擇，供需將從目前供不應求，逐漸朝向供需穩定方向發展。

據信義全球資產公司調查，北市商辦各季空置率走勢呈現連三降，第四季更創下空置率2.38%，為各季中最低，相比第一季2.54%，減少了0.16%，顯示由於市區近年未有大規模商辦大樓新增供給，且不少老舊商辦投入都更危老重建，導致商辦持續處於供不應求，空置率續低，使整體租金緩步上揚，第四季平均租金為每坪2,393元，相比第一季成長約2%。

觀察2022年台北市主要商圈第四季辦公室空置情形，南京四五段商圈空置率僅0.97%為七大商圈中最低，再來是敦南商圈以0.98%次之；信義世貿商圈則以1.55%居第三位；就平均租金表現看來，第四季由信義世貿商圈每坪3,385元奪下榜首，敦南商圈2,143元居次，第三名為松江南京商圈的1,997元，顯示精華商業區、工商活動熱絡、交通便捷的辦公大樓，仍是企業在做租賃決策時的優選。

租金居次的敦南、敦北民生商圈為台北市發展較早的辦公商圈，大樓屋齡以30年以上的「大齡」商辦為主，但由於位處市中心、緊鄰捷運站，就企業選址及員工招募來說，仍具備誘因、願意支付更高的租金，觀察2022年實價租金，宏國大樓出現一筆每坪月租金3,058元的紀錄，為信義世貿商圈之外，2022年實價租金最高的大樓，同時也創下該棟租金紀錄。