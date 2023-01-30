行政院內閣改組，高雄市副市長史哲確定高升文化部長一職，新任副市長人選引發關注，知情人士認為，菊系人馬且具文化背景的現任高市府祕書長郭添貴與史哲經歷相近，是陳其邁心中接任副市長的「安全牌」人選。

史哲確定接任文化部長後，高雄市長陳其邁正在積極尋覓新副市長人選，但隨著史哲北遷的時間逼近，目前局勢看來還尚未有其他適合的空降人選，若從市府內欽算，郭添貴確實是接任副市長呼聲最高也是最適合的人選。

郭添貴去年1月升任高市府祕書長，公務職涯經歷高市府文化局主任祕書、高市府文化局副局長、高市府顧問、台灣港務公司總經理、交通部航港局局長、高市府副祕書長等職，除了與史哲同為菊系人馬，也擁有深厚的文化背景及溝通協調能力，因此，被視為接任副市長的人選之一。

知情人士透露，目前陳其邁確實仍在學界、政界尋覓副市長人選，陳其邁30日受訪時強調「很快就會向外界公布副市長人選」，在時間的壓迫下，陳其邁心中或許已有一張安全牌，而郭添貴熟悉市政，又具備文化背景，可以無縫接軌銜接史哲的位置，因此郭添貴很可能是這張安全牌。

另外，也有傳言稱陳其邁前高市府觀光局長周玲妏也是新任副市長人選之一，若陳其邁選擇女性擔任副手，將可以更可凸顯他對性別平權的重視，但周玲玟去年底才剛接任工策會總幹事，接任副市長的機率略為下降。