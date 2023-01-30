台南市善化慶安宮春節年假期間每天都有信徒前往上香祈福，廟方統計，今年收到的香油錢，較去年多出100多萬元，總計近900萬元，慶安宮總幹事魏素珍分析，主要是點財神燈的信眾大增，因為去年很多人受到疫情衝擊，失業或事業受影響，特別祈求新的一年財運亨通。

魏素珍說，去年疫情下，有的失業、被迫放無薪假，有的則是業績受影響，以往春節年假來點財神燈的信眾約7000人，今年增加到7500人，其他像是點光明燈或太歲燈的人也很多，但成長幅度都不及點財神燈的人數；此外，今年慶安宮新增Line pay、信用卡的電子支付方式，讓民眾也可透過線上點燈。

善化慶安宮春節10天年假的香油錢就累積近700萬元現金，比照往年方式，廟方人員在善化警分局員警的護送下，寄放在善化分駐派出所保管，待上班首日銀行營業時，再請警方用巡邏車將香油錢送回慶安宮，銀行也派三名員工到廟內點鈔，確定金額後．再由警方護送到銀行存放。

魏素珍特別感謝善化警分局貼心的服務，她說，媽祖神威顯赫，吸引大批信徒來參香祭拜，香火絡繹不絕，今年春節期間的香油錢較去年成長。因逢春節期間，各金融機構均未營業，所以也很感謝善化分駐所做他們的後盾，讓他們不用擔心廟中大量香油錢的安全，直說「足感心」。