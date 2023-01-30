111年11-12月期統一發票日前開獎，繼3大超商共開出6張千萬發票後，芋頭飲品專賣店「清原芋圓雲林西螺店」也宣布，一名消費者在該門市花55元買燒仙草就幸運中千萬大獎。
清原芋圓雲林西螺店在臉書粉專發文指出，2022年12月31日跨年夜，有人在門市買55元「黑金燒仙草」，幸運成為千萬發票得主，並呼籲來店消費者趕緊掏出12月31日的發票對獎。
111年11-12月期統一發票千萬特別獎號為28089459；特獎號碼30660303，以上8位數位數號碼全部相同者，分別可獲得獎金1000萬和200萬元；頭獎號碼3組分別為65056128、 07444404、44263900，其中8位數號碼全部相同者，各得獎金20萬元。本次發票領獎時間為2023年2月6日至5月5日。
至於111年9-10月統一發票千萬特別獎及200萬特獎，獎號分別為「11174120」以及「59276913」，還各有4張及2張未領獎，財政部提醒，民眾記得在今年3月6日前完成兌領。
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