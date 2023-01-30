宜蘭縣長林姿妙（左2）與文化局長黃伴書（左1）、建設處長潘亮宇（右2）、地政處長李先智（右1）向大家拜年。（吳佩蓉攝）

春節10天連假結束，今（30日）為第一個上班日，宜蘭縣政府舉辦新春團拜，縣府小內閣3位局處長新人新氣象，分別為建設處長潘亮宇、文化局長黃伴書、地政處長李先智；其中，黃伴書坦言，踏入公務部門很有挑戰性，但想要做好事情的目標是一致的，希望未來能讓世界看見宜蘭的美麗跟多元。

縣府春節前發布人事異動訊息，文化局長由英國威治伍德家居精品公司亞太區首席顧問黃伴書接任，地政處長由新北市政府地政局科長李先智接任，建設處長由新北市政府新建工程處副總工程司潘亮宇接任。另，農業處長康立和調任勞工處長，參議李新泰調任農業處長，環保局長由副局長林金龍代理，而祕書長仍為副縣長林茂盛代理。

今縣府新春團拜，3位局處長新人新氣象，其中，從民間企業踏入公務體系的黃伴書，她笑說，今天開始做心情上的調適，坦言民間企業跟公部門差很多，很有挑戰性，但想要做好事情的目標是一致，會承襲與遵循，朝創新、多元、包容方向持續發展，並融入國際資源跟以往的經驗，希望未來能讓世界看到宜蘭的美麗與多元。

潘亮宇則說，希望可以在建管、都市計畫的部分，更加簡政便民、透明化，讓民眾的感受不再像衙門一樣冷冰冰，洽公時能更簡化、電子化；民眾可知道不論是建管、宜蘭都有在改變，不像以往拒人於千里之外，而有更親民、開放式的作法，讓建管的程序、都市計畫朝更好的方向邁進。

李先智表示，宜蘭是一個幸福的城市，為帶狀型的鄉鎮市區，會以保留好的生態環境前提下，做適當的都市發展跟土地開發，最重要的要維護現在宜蘭幸福的感覺，期許未來不只宜蘭生態的幸福，連城市進步的部分也能獲得大家稱讚。