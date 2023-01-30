台南市政府出租安南區海尾路段的人行道供廠商設置太陽能設施，市長黃偉哲帶隊視察時，發現多項施工缺失。（市府提供／洪榮志台南傳真）

台南市政府出租安南區海尾路段的人行道供廠商設置太陽能設施，市長黃偉哲帶隊視察時，發現多項施工缺失。（市府提供／洪榮志台南傳真）

台南市政府出租安南區海尾路段的人行道供廠商設置太陽能設施，市長黃偉哲30日帶隊前往視察時，不僅徒步1.5公里針對人行道上的鋼柱逐一察看，還發現人行道上有施工留下的大洞阻礙通行等多項施工缺失，除當場責令相關單位限期改善外，甚至不排除對廠商提出訴訟及求償。

黃偉哲表示，這樣的工程品質無法令人接受，已對當地居民造成立即性的危險性，他當場要求工務局今日即函請厚固能源開發公司在7天之內立即改善，一旦逾期未果，除將依公共危險罪送辦外，也將終止契約，並由市府代為強制拆除，以守護市民的公共安全，維護市民行的權利。

黃偉哲還強調，公共工程不僅要求如期如質完工，對於施工過程、工安事故更是零容忍，一切要以維護公共安全為第一考量。

工務局指出，海尾路的太陽能板設置工程，係由市府工務局出租人行道，由厚固能源公司設置太陽光電設施，包括設計、施工、後續維護等。去年發生傾倒事件後，即已要求該公司立即處理改善。

工務局還說，該局已經依照市長的指示，要求相關單位立即修正，一旦限期內未能有效處理，將不排除針對該公司進行訴訟與求償。