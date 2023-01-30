不注意飲食除會導致痛風，長期還會影響腎功能。醫師表示，一名年輕男子因愛吃海鮮配啤酒，導致尿酸過高，進而急性痛風發作，因痛風經服用藥物後就可快速緩解，所以男子不改此飲食習慣，兩年後再回診，腎功能大幅衰退，竟與60歲的人一樣，「將來洗腎機率非常高，」男子才戒掉喝啤酒與配海鮮的習慣。

腎臟科醫師洪永祥在其臉書粉專上表示，一名30歲男子求診時，一拐拐地走進診間，原本以為是去衝浪腳趾頭傷口遭感染，導致右腳大拇趾關節紅腫，經查其實是痛風急性發作。

洪永祥續問男子的飲食狀況，才知男子前晚與朋友大啖海鮮配啤酒，他一人就喝了5瓶瓶酒。洪永祥告知，啤酒與海鮮都是高普林食物，告誡男子要減少高普林食物並多喝水。男子因每次發作後服用痛風藥物就可改善，因此不以為意，即使痛風約每月發作一次，男子仍由原來規律回診，改為直接在藥局買止痛藥或去診所打止痛針。

2年後，該男子再掛洪永祥的門診，經驗腎功能發現，男子腎功能在2年內腎絲球過濾率由80分降到60分，洪永祥告知，此數值已等同60歲者的腎功能，「將來洗腎機率非常高，他才明白事情嚴重才慢慢戒掉喝啤酒與配海鮮的習慣。」

洪永祥說明，吃海鮮喝啤酒會大增痛風機率，是因海鮮、啤酒是高普林食物，酒精會加速體內普林的代謝，產生過多普林，進而增加體內尿酸的產生；此外，酒精造成體內乳酸增加，腎臟增加了乳酸的代謝，就會減少尿酸的排出，尿酸沉積在腎臟就會影響腎臟功能。

他呼籲，有痛風病史的人不能同時海鮮配啤酒，否則就應餐前先喝500毫升的開水，吃完再喝500ml開水。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！