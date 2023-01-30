凌華去年前三季EPS達3.31元，年比大幅成長。今年訂單能見度高，法人審慎樂觀看待2023成長動能，但仍需注意大環境的變動需動態掌握，考驗公司體質，凌華目前隱憂為庫存水位偏高。

凌華加速系統類產品與解決方案的成長動能強，無論是與友達(2409)的面板產品線、或是公司原有的產品線，公司認為在歐洲和美國有新的成長機會。凌華與友達合作組建One Team，提供客戶更好的服務及開拓新市場。

未來也將持續強化Private 5G+AMR+AI的整合及擴展，提供智慧工廠解決方案，Private 5G+AMR為未來凌華主要的產品組合，先前與鴻海(2317)合作合資建立公司，目前已進入試量產的階段，相較競爭對手有優勢。而IST及ECP事業處未來除了智慧工廠建置外，AMR自動搬運機器人也是未來的重要趨勢。

針對AI、5G、IoT等未來趨勢，凌華提供了四個產品，NCP事業處產品主要供應給軍攻、交通及網通產業，品質要求高，客戶黏著度高。COM板卡類產品，主要供應給Gaming及Medical產業，主要客戶多為Tier1。IST為凌華的核心競爭力，包含DAQ及Motion Control等產品，先前與友達合作後也順勢推出了HMI，主要終端應用為工廠自動化或設備廠商。IPC工業電腦類產品，若要進入智慧工廠市場的話，軟體十分重要，凌華在軟體建置上面花了很多心力建立EVA及EdgeGO平台，為凌華的競爭優勢。