行政院長蘇貞昌在年前提出總辭，前副總統陳建仁確定接任閣揆，而副閣揆則為前桃園市長鄭文燦。針對綠營的政院最新人事布局，國民黨台北市議員游淑慧今（30）日就表示「相較於蘇貞昌，陳建仁沒有獨立作戰的能力，也壓不住派系」，至於2024「仁燦配」的說法，游淑慧也認為不可能，她直呼「賴清德就算當選接棒2024，他也不會去掀蔡英文的底」，引發討論。

游淑慧今日在網路節目《新聞大白話》中指出，對於新內閣，「相較於蘇貞昌，陳建仁沒有獨立作戰的能力，也壓不住派系，蘇貞昌那種不要臉的表現，在前線這樣搞，才可以讓蔡英文躲起來，現在換了陳建仁就沒有獨立作戰的能力，只能回去問蔡英文」，游淑慧更說，「我還寧可是蔡英文自己出來當行政院長，這才能對全民負責，過去兩年多選完了就躲在總統府裡面算什麼？所以蔡英文未來真的想更介入行政體系及政策的話，真的是支持和歡迎，她該為自己的政策負責跟說明」。

游淑慧更指出，對於「仁燦配」，她認為「蔡英文不敢這樣做」，因為當行政院長組閣才四、五個月，又要跑去民進黨的初選，這叫什麼？游淑慧強調，「而現在黨主席是賴清德，更不可能用徵召的」，游淑慧更預言，「現在蔡英文放棄去卡賴清德了，因為卡沒有意義了，賴清德就算當選接棒2024，他也不會去掀蔡英文的底，因為都是共犯結構，掀了之後都是民進黨難看，家醜不可外揚，這一定是講好了」，游淑慧最後也說「而蔡英文之所以現在做這些事，這叫牽制，『我現在還是總統喔，還是要牽制你』，蔡英文現在做的就是要讓賴清德不痛快」。