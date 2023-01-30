許多人在同一個工作崗位耕耘一段時間後，都會思考是否要跳槽換工作。一位28歲男網友表示，自己學歷只有高中畢業、在大賣場工作，近日他開始思考是否該跳槽。不過許多網友發現，他沒有學歷、沒有專長，月薪竟然高達6萬3，紛紛直呼想去應徵他工作的大賣場。

原PO在Dcard發文表示，28歲的他只有高中畢業，沒有專長也沒什麼目標，在大賣場領著月薪6萬3左右的薪水，三節加禮金一年約1萬，年終約1.1個月，薪資也不太會再有大幅度變動。

原PO透露，2年前在家人幫忙出資3百萬下，他買了間總價9百萬出頭的預售屋，不過後續貸款由他和月薪約4萬的未婚妻負擔，擔心房子蓋好後日子會過得很硬，所以考慮「是不是該換到薪水更高的工作？」

對此，許多人紛紛回應，「大賣場6萬3在哪立馬應徵」、「好奇，在大賣場可以領6萬3？」、「害我都想辭掉國營去賣場了⋯」、「認真問，大賣場是你家開的嗎？哪間大賣場一般員工月薪6萬3…？幫大家問的，我們都想換工作了！」；另外有內行人分析，原PO可能是美式賣場好市多的資深員工，另外頂好被家樂福併購後店長底薪也有6萬多，因此原PO說的並非不可能。