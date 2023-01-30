雲林縣北港媽祖醫院人員下鄉幫長者開通虛擬健保卡，方便長者看診。（媽祖醫院提供／張朝欣雲林傳真）

健保署推動「無接觸就醫模式」，民眾可透過手機申辦虛擬健保卡，即有與實體健保卡完全相同功用，雲林縣北港鎮媽祖醫院30日表示許多長輩經常忘了帶健保卡或遺失，因此主動下鄉協助長者下載開通虛擬健保卡，至今已開通上千人，去年3月試辦部分門診使用虛擬健保卡，本月正式全院啟用。

民眾到醫院看診，常遇到健保卡毀損、讀取不到晶片、忘記帶健保卡等問題，中國醫藥大學附設北港媽祖醫院因此於去年3月，在家庭醫學科及泌尿科試辦「虛擬健保卡看診服務」，民眾都覺得只要帶上手機就可看診，相當方便，院方因此於本月擴大服務，全院都可使用虛擬健保卡看診。

院方表示，媽祖醫院為雲林縣第1間推行虛擬健保卡的醫療院所，民眾只要下載「全民健保行動快易通APP」取得虛擬健保卡QR Code，便可透過QR Code就診，且西醫與中醫皆可使用，只要開啟「健保快易通」選點同意授權即可。

院方說，為將虛擬健保卡的效果最大化，媽祖醫院居家護理所團隊主動下鄉深入社區，協助長者下載及開通虛擬健保卡，長者常會忘記攜帶健保卡就醫，或是忘記健保卡放在哪裡，虛擬健保卡可解決這些問題，因為現在大家手機不離手，長者也一樣。

兒科主任蔡承諺提到，小朋友的健保卡都由父母保管，祖父母在家照顧小朋友，一旦小朋友生病還要找父母拿健保卡，可能因此延誤就醫，虛擬健保卡可將小朋友的虛擬健保卡綁定在父母與祖父母手機上，安全又便利。

院長吳錫金指出，本院為高齡友善環境醫院，虛擬健保卡的推行，讓照顧者不用隨身攜帶長者健保卡就能帶長者就醫，且可免除實體卡遺失、被盜用情形。