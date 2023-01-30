美國檢察官表示，在加州半月灣2座農場槍殺7名同事、主管的華人農工趙春利（Zhao Chunli，音譯），可能是為了100美元（約新台幣3010元）的維修費怒轟7名同事及主管，美媒也形容他「井然有序地追捕、處決長期懷恨在心的同事」。

加州地方檢察官指出，100美元的農場設備維修費用可能是趙春利行兇的導火線。

66歲的趙春利23日在加州半月灣（Half Moon Bay）自己工作的蘑菇農場「加州大地花園」（California Terra Garden）持槍掃射，釀成4死1傷，犯案後他又驅車前往隔壁先前工作過的農場繼續開槍，另外造成3人死亡，2起槍擊案一共造成7死1傷。

據福斯新聞（Fox News）、加州地方電視台「KTVU」、美國國家廣播公司（NBC）灣區（Bay Area）分台等報導，聖馬提歐郡（San Mateo County）地方檢察官威格斯達菲（Steve Wagstaffe）27日表示，趙春利可能是為了100美元的農場設備維修費殺人。

他說，趙春利犯案當天曾與主管爆發口角，指控同事駕駛推土機撞壞他在駕駛的堆高機，但是主管卻要他負擔100美元的維修費用，威格斯達菲說，趙春利長久以來對工作相關紛爭積怨已深，這起事件可能是他犯案的導火線。

消息人士透露，趙春利偵訊時表示，他是在案發前30分鐘向主管抱怨，是同事刻意駕駛推土機撞壞他正在駕駛的堆高機，因此不該是他為這起紛爭負責，不過主管卻要他支付100美元維修費用。

農場主管在堅持趙春利負責後騎著腳踏車離開，接著趙春利從後頭追趕，在一處溫室外追上主管，並且與肇事同事、主管對質，之後他走進溫室等待，不一會兒就開槍打死同事及主管。

趙春利開槍後轉往農場貨櫃區，並且進入同事的貨櫃屋、鎖定他的妻子「我殺了妳丈夫，妳也應該陪葬」，他後續又闖進另一間貨櫃屋，射殺正在熟睡的同事，以及開槍傷害同事親人，他接著轉往隔壁農場射殺3名前同事。

趙春利後續被控7宗謀殺罪、1宗謀殺未遂等罪名，若被定罪，恐被判死刑或終身監禁，檢察官也以他並非美國公民、有充分理由逃跑等理由拒絕他保釋。

針對趙春利稱主管堅持他支付100美元維修費引爆殺機，「KTVU」司法專家卡多薩（Michael Cardoza）指出，這並不構成趙春利從殺人罪降成過失殺人罪的原因，他說100美元的糾紛確實可能引發殺機，「但因為這樣他決定殺掉7人，沒有人會買帳的。」

另外消息人士指出，趙春利是在被同事霸凌後，於2年前購買手槍，美國國家廣播公司灣區分台指出，這起案件顯示，趙春利「井然有序地追捕、處決他長期懷恨在心的同事」。