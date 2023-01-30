準閣揆陳建仁將於明日上任，新內閣名單也底定，立院民眾黨團幹事長張其祿指出，新內閣團隊中，留任首長高達29位，當中更有幾位過去有相當爭議性，質疑新內閣「新瓶裝舊酒」的佈局是否能有效、並對於能否及時處理當前國計民生的重大問題有相當疑慮。

張其祿表示，去年12月初中華經濟研究院早已預測，2023年台灣經濟成長率預估為2.72％，將持續2022年的下行趨勢，國際通膨、美國FED可能持續升息、美中貿易科技戰等，都會對台灣經濟造成極大風險，而新內閣團隊中負責經濟、農業部門的首長卻為續任，質疑兩位首長未來是否還是會以使用公帑及人民納稅錢的補貼方式，來解決各式問題，是否能從根源解決當前的經濟及農業問題。

針對外交部長吳釗燮、陸委會主委邱太三，與國防部長邱國正皆留任，張其祿認為，此配置令人瞠目結舌，但他仍關心未來外交、兩岸與國防部局是否真的能有所精進與提升，「抗中保台」牌是否還會繼續，兩岸是否真能重啟有效對話、降低衝突風險？在主要首長幾乎沒有變動的情況下，相信國人與國際間似乎也難有對僵局突破的期待。