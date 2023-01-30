跌落山溝未離乳的山羌寶寶，經野生動物急救站人員細心照料，日前在惠蓀林場合適山區野放返家。（惠蓀林場提供／楊靜茹南投傳真）

山羌寶寶去年6月22日跌落山溝送到集集特生中心，經餵養、野放訓練，日前重返山林回家。（惠蓀林場提供／楊靜茹南投傳真）

惠蓀林場附近、仁愛鄉部落居民去年6月在山溝拾獲1隻未離乳的山羌寶寶，在附近沒有發現其媽媽，擔心牠會餓死，將牠送往國姓消防分隊，輾轉送至集集特生中心野生動物急救站，經過保育員細心照料及野放訓練，春節前將牠送往惠蓀林場合適山區野放。

國立中興大學「惠蓀林場」位於南投縣仁愛鄉，園區面積達7477公頃，海拔從450公尺到2420公尺，具亞熱帶、暖帶、溫帶等氣候特色，還有高山、峽谷等多樣地形，孕育出豐富的生態系。

去年6月22日，民眾在惠蓀林場附近山溝發現一隻尚未離乳的山羌寶寶，懷疑牠跟著媽媽外出覓食時，可能遭到人為干擾，媽媽逃走了，牠卻受困山溝，擔心牠餓死，因此將牠救起送往附近國姓消防分隊，再由南投縣農業處人員送往集集特生中心野生動物急救站。

集集特生中心野生動物急救站指出，該隻山羌寶寶很健康，不過尚未離乳，所以由獸醫師等人幫忙餵養到成年，再經過野放訓練，日前將牠送回發現地附近、惠蓀林場合適山區野放。

目擊過程的惠蓀林場感動說，山羌生性膽小，看著山羌慢慢地離開野放木箱，其清澈眼神對眼前的環境充滿好奇，接著跳躍式的離開，隱沒在山林之中，令人十分感動，祝福牠可以平安健康成長。

集集特生中心野生動物急救站建議，哺乳動物對氣味敏感，若民眾遇幼獸，請先停看聽，避免不必要的接觸，先觀察周遭環境是否安全？動物是否健康？健康的動物寶寶，讓牠留在原地待其父母領回；鳥類則不在意人的氣味，可以放心把鳥寶寶放回巢內還給親鳥。除非動物寶寶不健康、棲地被破壞、父母死亡，就需要伸出援手。