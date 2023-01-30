美國國務卿布林肯預計2月5日至6日訪問北京，美國務院多次表示將與陸方探討如何負責任管控競爭。大陸外交部發言人毛寧30日表示，中方不回避也不懼怕競爭，反對以競爭定義整個中美關係，反對以競爭之名實行遏制打壓之實，並重申臺灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，「任何時候都不要試圖突破」。

大陸《北京日報》報導，毛寧在例行記者會上強調，陸方始終按照大陸國家主席習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則發展中美關係。同時堅定不移地捍衛自身主權、安全、發展利益。

她強調，陸方不回避也不懼怕競爭，我們反對的是以競爭定義整個中美關係，反對以競爭之名實行遏制打壓之實。陸方願在相互尊重、平等互惠的基礎上，與美方在雙多邊領域開展溝通合作。

「但必須指出，美方不能一邊談溝通談合作，一邊干涉大陸內政，損害大陸利益」，毛寧指出，台灣問題是大陸核心利益中的核心，是中美關係的政治基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線。美方任何時候都不要試圖突破這條紅線。

毛寧指出，在國際禁毒領域，大陸是全球第1個正式整類列管芬太尼類物質的國家，我們一直在聯合國禁毒公約框架下大力開展國際禁毒執法合作，反而是美方對陸方有關機構的制裁嚴重影響和限制了陸方禁毒工作能力，陸方對此堅決反對。美方也應當深刻反思國內禁毒不力的問題，而不是一味的甩鍋推責。在烏克蘭、朝鮮半島核等問題上，陸方一向致力於政治解決和勸和促談，反對火上澆油和激化矛盾的言行。陸方的政策和立場禁得起事實和歷史的檢驗。

她強調，一個健康穩定的中美關係攸關兩國人民利益和世界的前途命運，希望美方與陸方相向而行，堅持對話而非對抗，雙贏而非零和的交往基調，以實際行動將兩國元首的重要共識落到實處，推動中美關係重回健康穩定發展的軌道。