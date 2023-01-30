八德社區大學開設「與水共生，水水北台灣」課程。（桃園市政府教育局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園有5所社區大學，各社大的課程豐富多元，112年春季班即將於3月初開課，近期陸續有不少社大、講師紛紛推出課程的招生訊息。教育局指出，這次預計將開設1160門課程，課程分為學術類、社團類及生活藝能類課程，且各社區大學更有結合當地特色開設獨特的課程。

教育局表示，學術類、社團類及生活藝能類課程中，最受到民眾歡迎的就是生活藝能類課程，包括養生、運動、瑜珈、有氧舞蹈、電器維修、日本文化、樂器演奏類課程等，不僅如此每所社區大學更會結合當地開設特色課程，課程類似社團服務性質，讓學員變成另類社工發揚當地的藝文特色，達到永續發展的效果。

教育局說，以八德社區大學來說，這次春季班開設不少有趣的課程，像是咖啡飲品調製、手工皂課程、繪畫、拉丁舞、養蜂知識等，其特色是永續水資源，因此有開設「與水共生，水水北台灣」課程，適合喜歡歷史文化、生態環境的民眾。

新楊平社區大學的特色是客家文化，過去曾開設過客家採茶戲班，讓學員學習身段及動作，傳承客家文化，這次春季班開設傳統客家獅藝研習課程「舞動客家獅」，也是盼能大力推廣客家文化。桃園社區大學因位處市區，其特色是數位雲端科技，這次則開設「東南亞搖籃曲專輯製作」課程。

此外，中壢社區大學的特色為是新住民文化關懷，這次開設「新住民創業與財稅知能培訓」課程。蘆山園社區大學的特色為休閒農業與濕地生態，並開設「蘆竹觀光休閒文化拼圖遊程設計」課程。