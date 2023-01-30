新的一年到來，不少人會利用居家及公司環境擺設，來提升自己的好運、財運，命理師楊登嵙在《旺好運》專欄分享旺財的7撇步，其中2023年「財帛星方位」改變，可在房子南方放置「催財轉水」的流水盆或擺設聚寶盆、水晶洞，就可提升業績、增進財源。

【居家及公司旺財7撇步】

1、「財帛星」旺財：

2023年的「財帛星」在房子南方，「財帛星」主掌財運、投資獲利，在此方位放置「催財轉水」的流水盆或者擺設聚寶盆、水晶洞，可提升業績，增進財源，財運亨通。

2、「聚財位」聚財：

在客廳或公司大廳大門斜對角L形角落的「聚財位」，安放財神爺、彌勒佛、水晶球、水晶洞，可以增加守財、聚財能力。

3、開運擺設：

豼貅為今年旺財神獸，每年不同色系，今年旺財色系為藍、黑、綠、蘋果綠、橄欖綠。

4、「財神符」旺財：

到財神廟、寺廟或向命理老師、法師求「財神符」，放在「聚財位」聚財。

5、招財樹招財：

將招財樹放在大門旁的內或外，左右邊皆可或都放也可。

6、放橘子招財：

橘子加紅紙環繞，放置在大門入口處或客廳桌子上，大吉大利，大進大利。

7、放硬幣招財：

大門口腳踏墊下放置268元硬幣招財、旺財。