知名作家吳淡如擅於投資理財，在台灣、日本均有置產，但沒買法國的房子。最近，她透露寧願住五星飯店也不買法國房地產的主因，原來當地有條規定，非自用住宅若被強佔2天就能合法住，讓她驚呼：「真是太可怕了！」

吳淡如過年前到法國旅遊，回台後錄製Podcast節目，提到最近有朋友問她為何不在法國買房，吳淡如表示法國有條規定，「非自用住宅（résidence secondaire）被非法強佔超過48小時後，即使報警，警察無權驅逐佔領人，屋主如果想要收回房屋，必須走法律程序！最少會搞二三年，還要花很多訴訟費用。」

吳淡如認為這條規定太可怕，直呼：「我覺得寧可去住五星級酒店，也不要去買法國的房地產！」接著提醒：「外國人在法國買房看似不太難，但背後卻隱藏了許多不為人知的眉角⋯⋯」

許多網友看完吳淡如的分享，對於法國的規定嘖嘖稱奇，紛紛留言：「簡直毫無法治強盜國家」、「好可怕的法規喔」、「都以為台灣房地產的水很深了，沒想到法國更可怕」，也有人表示：「真正的打房在這裡」、「其實很合理，沒記錯的話荷蘭也是這樣（任何人有權入住空屋），也有很多法國富人放棄國籍（重稅）」。