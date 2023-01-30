總統府今天宣布新人事訊息，總統府祕書長將由前交通部長林佳龍接任，特任副祕書長將由黃重諺接任，政務副祕書長由原總統辦公室主任、發言人張惇涵接任。此外，Kolas Yotaka將回任總統府發言人，而前行政院發言人室專門委員、前內政部部長室祕書林聿禪將出任新任發言人職務。另，總統辦公室主任將由資深幕僚總統府秘書朱財慶接任。
總統府發言人張惇涵表示，總統期許借重林佳龍秘書長中央與地方的完整歷練、豐富的政務經驗，襄助她推動總統府業務及各項國政工作。而總統也盼借重黃副秘書長對總統府政務的熟稔，以銜接國安事務統籌議題與督導發言事務，並請張副秘書長協調政策及執政團隊間的橫向溝通。
此外，他說，總統希望借重Kolas Yotaka曾任府院發言人的經驗，以利重大政策對外說明，並期許借重林聿禪曾於行政部門的幕僚經驗、熟稔媒體聯繫工作以協助發言業務。除了行政院內閣團隊已完成人事調整，總統府團隊也調整就位、能立即上手，執政團隊將能無縫接軌繼續推動各項國政業務、力求各項政策順利推展。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。