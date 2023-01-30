受寒流持續影響，近日各地出現10度以下低溫，就有網友分享手機因為溫度太冷，跳出充電緩慢的通知，好奇要如何將手機充滿，就有過來人分享解法，可以將手機放到棉被或口袋內，就能恢復正常充電速度。

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文，秀出螢幕通知顯示由於溫度過低，充電速度緩慢，待手機回溫後，將返回正常充電速度，讓他好奇「這氣溫0度，猶如手機放在冰箱，電該如何充到滿？」

貼文引起網友熱議，不少人紛紛給建議「被窩裡面充，給他蓋被子，真的」、「塞到褲襠裡」、「塞進懷裡充」、「你房間沒有暖氣？」、「其實充飽了也沒用，溫度過低電量會瞬間歸0…我在北海道玩遇到過」。

根據蘋果官網指出，iPhone、iPad的適合使用的溫度範圍，介於攝氏0度到35度間，若在極冷的情況下使用裝置，可能會暫時縮短電池續航力並導致裝置關機，將裝置帶回較高的環境溫度時，電池續航力就會恢復正常；如果溫度太低，裝置可能會無法充電或停止充電。