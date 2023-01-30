啦啦隊女神陳伊過去因出色外貌，曾是《美少女時代》、《我愛黑澀棒棒堂》的節目成員之一，後來加入職棒樂天桃猿Rakuten Girls，因清新氣質和火辣身材受到網友關注，在《全明星運動會4》中成為紅隊隊員後人氣大漲，她最近出國旅遊，卻在當地遭強吻，公開當時情況卻讓網友笑翻。

陳伊近日到泰國知名的動物園景點觀光，她今（30日）在Instagram發文：「看到很多人來長頸鹿動物園都有很美的大片，而我卻⋯⋯⋯⋯ 超級後悔的啦！！！雖然很有我自己的風格，但看完照片都很問號我到底在想什麼，羨慕有美照的人，強烈建議去拍照的朋友一定要專心拍照，不能專心餵長頸鹿跟他們玩，因為你的照片都會臉歪嘴斜的」。

陳伊穿著牛仔布緊身小背心，小蠻腰可見馬甲線，深邃事業線更是明顯，大方展現火辣好身材，她在賽佛瑞野生動物園體驗餵食長頸鹿的行程，陳伊雙手高舉飼料與長頸鹿合影，沒想到拍到一半卻遭長頸鹿舌吻，整張臉都被蓋住，坐在車上還一度重心不穩，原來她突發奇想將飼料含在嘴巴裡，才讓長頸鹿主動親密接觸。

陳伊到動物園遭長頸鹿舌吻。（圖／bobeyiyi Instagram）

陳伊表示：「來跟大家說長頸鹿舌吻的感覺，長頸鹿口水不會臭！舌頭軟軟的 不會有濕濕的感覺，但⋯⋯⋯⋯隔天嘴巴附近會長痘痘」，許多粉絲羨慕長頸鹿可以親到女神，直呼：「我要投胎做長頸鹿」、「被強吻了」、「伊伊太香了，長頸鹿都受不了誘惑」。