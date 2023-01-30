桃園市議會民進黨團今要求桃園市長張善政還錢於民、普發3000元，桃園市議會國民黨團痛批綠營過去千方百計阻擋藍營普發現金提議，如今卻改口討3000紅包，擺明就是「雙標黨」，強調張善政將超額稅收用於交通、教育與社福政策，取之於民、用之於民，錢花在刀口上，完全沒有任何問題，且前市長鄭文燦任內留下328億元負債，根本沒有歲計賸餘，若無法源依據下亂發，將債留子孫。

國民黨團總召梁為超表示，前年7月疫情最嚴重之際，國民黨團曾經在議會臨時會提出動議，希望前市長鄭文燦苦民所苦普發現金，民進黨團當場反對，當時的市政府也根本不予理會，現在民進黨團淪為在野，立刻就以超徵稅收為由，要求市政府普發現金，民進黨雙標的程度令人無法想像。

國民黨團執行長徐玉樹則批評，當初民進黨團反對他普發5000元的提議，最主要的理由就是齊頭式平等發現金不負責任，而且桃園已負債累累，財政恐無法負荷，現在民進黨團卻要求普發現金，等於就是打臉自己，尤其這些超徵稅收，市府團隊己規畫用在1280月票、市區公車20公里免費、老人三節禮金提升、國中小營養午餐免費、幼兒園大班助學金與肺癌篩檢等交通、教育與社福等政策，難道不是苦民所苦的表現嗎？

「普發現金完全沒有法源！」，黨團副召集人徐其萬指出，民進黨黨團要求普發現金，窒礙難行的關鍵就在地方毫無法源依據，為了普發現金，中央訂有「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，最重要的前題條件是在國庫有歲計賸餘，但是目前桃園市截至去年12月底止，1年以上公共債務未償餘額為195億元、未滿1年公共債務未償餘額為133億元，合計328億元負債，前朝根本沒有留下歲計賸餘可運用，反而是一屁股債，依照桃園市現有財政狀況，的確不宜編列預算普發現金，不希望因普發現金而債留子孫。