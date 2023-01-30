農曆年後台股開紅盤，落後補漲達3%以上，今(30)日有高達10檔以上國內發行的ETF進行除息，包括元大台灣50(0050)、元大MSCI台灣(006203)、國泰股利精選30(00701)、永豐美國500大(00858)等，每單位配息金額約0.117至2.7元不等，初估算各檔ETF的股利率約1.2%至3%不等。

富蘭克林華美臺灣Smart ETF(00905)基金經理人林承漢表示，台股新年開紅盤，在亞股之中PB股價淨值比又較為低，顯示投資價值面浮現；由於國際股市農曆年假期間大漲，台股有落後補漲的態勢，農曆年後開工開紅盤，台股大盤指數漲幅表現不俗，站上萬五關卡，後續看基本面、資金面與消息面變化決定走勢。

林承漢認為，雖然國際市場普遍預期2023景氣可能先蹲後跳，股市走勢也預計是先低後高，但由於台灣經濟景氣表現堪稱穩健，加上根據彭博資訊(2023/1/29資料)，台灣加權股價指數未來12個月股利率仍有機會達4.53%(股利率不代表基金報酬率)，是相對於全球主要股市中相對具高股息，不論從價值面的角度或是防禦型的股利收入來看，台股仍具潛在投資價值，建議持續中長期投資。