特斯拉TESLA是全球唯一輕量化的車廠，革新汽車製造工藝，讓製造成本大幅改善。而TESLA全球有三家扣件供應商，恒耀是目前Model Y的唯一供應商。特斯拉受大陸疫情影響而近期提出停產，但整體拉貨量能對恒耀影響不大，今年第一季、上半年營收看法略為保守持平，後續可望受到大陸疫情緩和令生產動能回籠，推升恒耀營運表現。

恒耀2018年以前毛利率高於23%以上，是因為恒耀之前營收主要來自大陸，大陸在2017、2018年車市表現佳，但之後下滑，整個產業的增量動能熄火，產生整體成本結構有所扭曲。然當時恒耀亦按到EV的發展趨勢，故大舉投資，所以成本提升，不過之後EV占比提升到4-5成以上，便可望看到毛利率重返高峰。

恒耀去年底斥資近7675.6億越南盾(約新台幣9.86億元)，購買越南廣寧工業區的土地，將在當地設立生產據點。恒耀說明，取得土地目的為長期營運發展需要，提升全球布局彈性與競爭力，增加海外生產據點。恒耀投資越南積極，公司也提到，越南的投資支出不會太快對毛利率有所影響。