若不含國庫借款，則2022年12月五大銀行新承做放款加權平均利率為1.750％，較11月的1.596％上升0.154個百分點。

近6年表現最差 全年GDP剩2.43％
陸12月通膨率年增1.8％ 符合市場預期
陸12月PPI年減0.7％ 遜預期
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