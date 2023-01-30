若不含國庫借款，則2022年12月五大銀行新承做放款加權平均利率為1.750％，較11月的1.596％上升0.154個百分點。
2022年12月五大行新承做放款平均利率 升至1.749％
中央銀行公布，2022年12月本國五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做放款加權平均利率為1.749％，較11月的1.596％上升0.153個百分點；各類貸款利率因央行12月升息，均較11月上升。
中央銀行公布，2022年12月本國五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做放款加權平均利率為1.749％，較11月的1.596％上升0.153個百分點；各類貸款利率因央行12月升息，均較11月上升。
若不含國庫借款，則2022年12月五大銀行新承做放款加權平均利率為1.750％，較11月的1.596％上升0.154個百分點。
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