中央銀行公布，2022年12月本國五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做放款加權平均利率為1.749％，較11月的1.596％上升0.153個百分點；各類貸款利率因央行12月升息，均較11月上升。