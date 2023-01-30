JJ近日在拉斯維加斯一連舉辦2場演唱會。（翻攝林俊傑微博）

JJ近日在拉斯維加斯一連舉辦2場演唱會。（翻攝林俊傑微博）

林俊傑（JJ）於美國時間28日晚間起，24小時內在拉斯維加斯連辦2場演唱會，吸引萬名粉絲朝聖；這次演出舞台跟觀眾距離超貼近，約莫40首曲目新舊歌交錯，幾乎每個段落都吸引全場合唱，猶如大型尾牙般歡樂，JJ的好友林書豪也帶爸爸進場欣賞，事後還在社群分享「雙J合體」照片，感謝JJ盛情招待。

林書豪透露幾年前JJ曾邀請他及他的家人歡唱卡拉OK，林書豪的爸爸當時被JJ的歌聲震撼，並對歌王謙遜及風度翩翩的個性非常欣賞，之後便成為忠實歌迷，許願想跟兒子一起看JJ的演唱會。

林書豪春節期間重磅加盟台灣PLG職籃的高雄鋼鐵人隊，由於還不確定何時上場，於是趁來台前盡孝道，帶爸爸飛往拉斯維加斯，完成爸爸想聽JJ演唱會的夢想，林書豪感謝JJ說：「謝謝你讓我跟爸爸渡過了超棒的一週，愛你，兄弟。」

JJ首場演出後開心直呼：「大家一起將MGM Grand變成了KTV大型活動現場，謝謝你們為我的北美巡演首場演出開啟了精彩篇章。」此行預計將在北美連唱7場。