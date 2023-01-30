繼去年3月武裝分子襲擊白沙瓦清真寺後，今天同個地點又傳出大爆炸。

綜合半島電視台（Al Jazeera）、《每日晨報》報導，當地時間今下午1時40分左右，巴基斯坦白沙瓦清真寺驚傳大爆炸，釀成至少25死、125傷，許多傷者被送往鄰近雷丁夫人醫院時情況危急，預計傷亡人數持續攀升。據悉，當時正值中午的晌禮祈禱過後，警方表示，「建築物有一半幾乎倒榻，幾個人活生生被壓在下方…」

⚡ Pakistan: Blast inside the Mosque near most secured Police Lines in Peshawar.



One side of the mosque has collapsed.



More than 50 injured. Death numbers not known yet. Emergency declared in nearby hospitals pic.twitter.com/F9VF5a3a4d — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) January 30, 2023

Suicide attack on Mosque in Peshawar kills 4. 70 injured. TTP claimed responsibility



Pakistan is being haunted by the monsters of its own creation.



pic.twitter.com/bDxTbPOQf7 — Monica Verma (@TrulyMonica) January 30, 2023

報導更新消息指出，當局已證實這是一起自殺炸彈客襲擊案，炸彈客闖進清真寺一同祈禱，突然引爆自殺背心喪命。目前爆炸當下畫面也在推特上流傳，現場瀰漫濃濃塵埃，清真寺幾乎斷垣殘壁。

倖存者接受採訪時仍驚魂未定，說道:「不知道當時如何活下來的…」爆炸後只聽到悽慘哭聲和尖叫聲此起彼落，現場聚集大約150信徒。對此，有官員將矛頭指向恐怖組織塔利班身上，因這並非首例，去年(2022)3月白沙瓦清真寺襲擊事件造成63人死亡，一名武裝分子跑進清真寺內引爆炸彈，另一名則當場被警方擊斃，事後ISIS也認責。

另據《印度斯坦時報》報導，巴國總理謝里夫(Shehbaz Sharif)隨即發聲明予以譴責，並下令為傷者提供最好的醫療照顧，誓言要對幕後襲擊者展開嚴厲行動；前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）也發推文直指這是一樁「恐怖主義行動」，並對罹難者家屬致以深深的哀悼。

(不斷更新)