綜合半島電視台（Al Jazeera）、《每日晨報》報導，當地時間今下午1時40分左右，巴基斯坦白沙瓦清真寺驚傳大爆炸，釀成至少25死、125傷，許多傷者被送往鄰近雷丁夫人醫院時情況危急，預計傷亡人數持續攀升。據悉，當時正值中午的晌禮祈禱過後，警方表示，「建築物有一半幾乎倒榻，幾個人活生生被壓在下方…」
報導更新消息指出，當局已證實這是一起自殺炸彈客襲擊案，炸彈客闖進清真寺一同祈禱，突然引爆自殺背心喪命。目前爆炸當下畫面也在推特上流傳，現場瀰漫濃濃塵埃，清真寺幾乎斷垣殘壁。
倖存者接受採訪時仍驚魂未定，說道:「不知道當時如何活下來的…」爆炸後只聽到悽慘哭聲和尖叫聲此起彼落，現場聚集大約150信徒。對此，有官員將矛頭指向恐怖組織塔利班身上，因這並非首例，去年(2022)3月白沙瓦清真寺襲擊事件造成63人死亡，一名武裝分子跑進清真寺內引爆炸彈，另一名則當場被警方擊斃，事後ISIS也認責。
另據《印度斯坦時報》報導，巴國總理謝里夫(Shehbaz Sharif)隨即發聲明予以譴責，並下令為傷者提供最好的醫療照顧，誓言要對幕後襲擊者展開嚴厲行動；前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）也發推文直指這是一樁「恐怖主義行動」，並對罹難者家屬致以深深的哀悼。
(不斷更新)
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