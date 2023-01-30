羅志祥為牛肉麵名店在新加坡開設的新店代言。（華納音樂提供）

羅志祥春節後復工即宣布新動向，受邀擔任連續3年榮登米其林必比登推薦餐廳「牛店」新加坡店代言人。羅志祥透露自己是不折不扣的吃貨，此次的代言正中喜好，笑說有正大光明的理由可以盡情享受美味的牛肉麵！春節假期羅志祥趁好天氣與朋友家人出遊，徹底放鬆後面對緊接而來的工作行程，除了海外巡演3月18日將登上馬來西亞雲頂開唱，也正同步規劃台北的返場演出。

邁入2023年，羅志祥即迎來滿檔的工作行程，除了農曆除夕在《2023 超級巨星紅白藝能大賞》以開場嘉賓之姿演出，接著前往巴黎出席LV巴黎時裝秀。農曆新年過後一復工，羅志祥也宣布將代言米其林必比登名店「牛店」。提到這次代言的契機，他說：「牛肉麵在我心中跟蛋炒飯一樣，一直分不出高低，那種簡單但其實是要有功夫的料理是我最愛的，不管到任何地方只要有看到牛肉麵，我一定都點上一碗來吃，只要我有吃到好吃的都會跟朋友說，但這次會代言的原因很簡單，因為我吃到了比純粹還要直接的感覺，一入口沒有複雜的味道，牛味直接打中味蕾，麵肉湯三方合而為一，讓你吃了會感動。」

他也分享今年農曆年一樣遵循「老規矩」，在家陪媽媽到初四邊打麻將邊聊天，他表示媽媽愛熱鬧，不過因為自己工作比較忙，所以難得有機會在家放空。緊接著羅志祥將在2月8日飛往新加坡參與牛店開幕，3月18日則登上馬來西亞雲頂開唱。