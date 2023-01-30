林益全開箱三重棒球場Rapsodo Hitting。(黃敬文翻攝)

以智能科技輔助運動訓練是現代趨勢，新北市政府體育處與貝思沛拉棒球學校合作，啟動「智慧聯網(AIOT)運動科技」計畫，以三重棒球場為基地建置多款棒球運動科學訓練器材及比賽數據追蹤設備，新春開工即邀請投打雙雄曹竣崵、林益全兩位頂尖好手，一起到三重棒球場開箱體驗。

中華職棒史上首位包辦年度MVP和新人王的「曹大帥」曹竣崵，體驗「Rapsodo Pitching」及「智慧袖套Pulse」，智慧袖套可偵測投手的手臂壓力指數，將投手的疲勞值量化，再藉由專業教練分析，精準掌握適當練習量，達到保護投手的重要目的，還可量測揮臂速度、手臂角度等，協助投手找到最適合自己的姿勢，監測長期的姿勢穩定度，讓首次接觸智慧袖套的曹竣崵感到特別驚艷，直呼自己手臂開過三次刀，如果當年有這些運科儀器的話，「也許現在還在棒球場上熱血奮戰」。

擁有極高打擊率的「神全」林益全也開箱「Rapsodo Hitting」和「Blast Motion」，這兩項儀器能即時顯示球擊出後的飛行數據以及揮棒動作的身體表現；林益全表示，雖然之前有接觸過運科儀器，不過和以往體驗最大的差別是，有專業運科團隊在旁協助並進行數據分析解說及提供建議，非常確實而有效率。

林益全也嘗試時下最夯的「VR棒球體感遊戲」，初體驗即一鳴驚人，轟出全壘打，他大讚VR棒球的臨場感、沉浸式立體視覺超乎想像，是非常好玩的棒球遊戲。

體育處表示，運動科技的訓練輔助，帶領棒球選手邁向新未來，民眾透過沉浸式棒球體感遊戲，享受新穎多元的體驗樂趣；即將於2月5日在三重棒球場登場的「未來棒球博覽會」，提供各種棒球運科展示及互動體驗，「未來運動、智慧新北，最先進的運動科技，等你來體驗！」。