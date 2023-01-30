資深媒體人蔣德綱今(30)日撰文指桃園機場去年發生6次通行證違規事件形成國安破洞乙事，機場公司下午發出嚴正聲明，指安全為桃園機場最重要目標，該文提及通行證違規事件，均為機場公司主動發現立即制止，並通報主管機關依相關規定對違規者究責，並未造成國境安全漏洞或衍生不法情事，更無國安破洞或官官相護情事。

桃機說明，桃園機場去年通行證違規事件6次內容，經查係機場公司於112年1月17日回復立法委員函詢機場管制區通行證違規處理情形時，就通行證違規使用態樣，以及主動查處情形提供立法委員問政參考。其中信實清潔人員違規因引導旅客至候機室致觸犯規定乙事，已立即依「民航機場管制區進出管制作業規定」及「臺灣桃園國際機場通行工作證管理規定」對違規人員予以停證權限1個月，並通報航警局依相關規定議處，並要求承商加強訓練，未造成國境安全破口。有心人將提供立法委員問政資料誤導為國安破洞，形塑機場管理鬆散形象，機場公司嚴正澄清為並非事實。

桃機表示，維護機場安全為桃園機場最重要目標，鑒於外在環境威脅不斷升高且型態各異，行政院將桃園機場列為重要關鍵基礎設施之一，桃園機場亦持續提升安全防護能力，二航廈電纜遭人為破壞後，即全面檢視設施保全層級，增加巡檢及門哨管制，強化現有施工通報機制，亦以高標準情境進行演練，持續提升桃園機場基礎設施的防護能力，以最高標準落實航空保安相關規範。而因應國際疫情變化，機場公司全力落實中央「邊境嚴防」政策，確保桃園機場正常運作，持續檢討精進的國門防護及清消措施，也確保國境安全，為疫後復甦經濟成長注入動能，成功守護國門。

桃園機場公司稱，在行政院疫情指揮中心、交通部及桃園市政府等單位支持及指導下，戮力把關邊境防疫、飛航安全、航廈設施維護到人員管理，肩負健康、經濟與航空運輸的把關重責並非破口，未來機場公司仍將持續落實中央及地方的政策與發展藍圖，推動航空運輸發展，促進產業發展與國家經濟成長。