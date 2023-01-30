陳建仁內閣「一舉動現原形」 王淺秋曝2024總統布局心機

內閣改組爭議連連，資深媒體人王淺秋表示，新內閣明顯是為了貫徹蔡英文意志，除了要保護蔡英文不跛腳，也是為了看守賴清德。

這次內閣改組各界看法不一，王淺秋認為新團隊根本是舊酒裝新瓶，更諷刺新內閣有幾項特點，「仇恨值越高的就會留任，像陳吉仲、薛瑞元都是，還有選輸的、論文抄襲造成一屍九命的，都可以爬到更高的位子，還有被爆有婚外緋聞的，像梁文傑或史哲也都可以進入團隊，顯示民進黨的道德標準有多『高』。」王淺秋也指出，陳建仁上台馬上表示，他要執行蔡總統交付給他的任務，「並不是為了國際名聲，也不是為了臺灣民眾的福祉來努力，那麼他的格局已經定在這裡了，就是一個蔡意志內閣。」

資深媒體人王淺秋認為，新內閣根本是為了保護蔡英文不要跛腳，也是卡住2024的一個關卡。（吳振煌攝）

而蔡總統的新內閣布局，也可能為2024總統大選帶來新的變數，王淺秋直言，要看蔡英文怎麼運用陳建仁這張牌，「其中之一當然就是前進2024，要卡賴清德，要看守好賴清德。」她並表示，從這次內閣改組名單也可看出，賴清德的影響力幾乎沒有，接下來要怎麼讓陳建仁的名望再往上攀升，包裝成一個適合2024跟賴清德分庭抗禮的對象，也就是蔡英文為了不讓自己跛腳，要卡住2024非常重要的關卡。