工總理事長苗豐強今日公開表達對新任閣揆陳建仁與新內閣上任期許，他先祝福新內閣大展鴻猷，造福台灣人民。內閣中經濟相關首長皆續任，相信能在既有的基礎上推動有利產業發展的政策。

苗豐強也肯定內閣強化經濟韌性、環境韌性與社會韌性三大目標，對企業而言，經濟戰略釐訂是決定台灣命運關鍵，台灣面臨氣候變遷、自然資源及糧食短缺、地緣政治衝突、即將面臨超高齡社會等挑戰，而這些挑戰並非一蹴可幾。極需政府提出全盤、可持續性、務實的經濟戰略，盼內閣團隊能夠有智慧與膽量，從台灣應扮演的角色議定台灣立足、具有主體性的經濟戰略。

具體而言包含一，應檢討能源政策，為台灣提供低碳的能源供應；二，加速推動台灣加入CPTPP；三，重視中國大陸在世界經濟中的位置的轉變，重新評估大陸經貿政策；四，重視台灣社會人口老化、減少的必然趨勢及衍生的社會經濟問題，如勞動力缺口擴大、扶老比提高、醫療照護等成本遽增。