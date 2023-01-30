嘉義市環保局認可的機車排氣檢驗站，可檢驗機車排氣。（嘉義市環保局提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市機車排氣定檢率再創新高，連續3年全國第一。（嘉義市環保局提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市透過移動式車牌辨識系統及東市場固定式車牌辨識系統，去年稽查13萬多輛機車有沒有定期檢驗排氣汙染，結果定檢率86.84％創下歷年新高，連續3年全國第1名，市府環保局表示，有4.96％機車未定檢，經通知補檢仍有425輛未檢，依法裁罰500元。

市府環保局空氣及噪音管理科指出，移動式車辨系統巡迴36個地點車辨及東市場6支固定式車辨系統，2021年稽查15萬6802輛仍在使用的嘉義市籍機車，定檢率85.98％；2022年稽查13萬8716輛機車，定檢率86.84％，有6819輛未定檢，約占4.96％。

市環保局空管科表示，去年未定檢機車已通知限期補檢，但還有425輛未補檢，依《空氣汙染防制法》裁罰500元，也有少部分已逾6個月仍未補檢，依法罰3000元，若屢次通知都未補驗，則會移送監理機關註銷牌照。

市環保局也公布東市場6組固定式車牌辨識系統設置地點，包括忠孝路與中正路口、忠孝路與光華路口、文昌街與中正路口、光彩街與吳鳳北路口、蘭井街與光華路口、蘭井街與和平路口。

市環保局表示，目前嘉義市籍的燃油機車有17萬餘輛，全市有45家取得認可的機車排氣檢驗站，每年約檢測10萬輛機車，透過定期檢驗可以找出缺乏維護保養、汙染劣化的車輛，並協助車主改善汙染，有助於提升空氣品質。

市環保局表示，全市檢驗站還提供每季1次免費自主排氣檢驗，讓車主即有效掌握車輛排氣狀況，出廠滿5年以上機車，每年應依原機車發照月份前後1個月內完成定檢，一旦排氣狀況不佳，要即時維護保養。