「天震堂醒獅團」扛著祖師爺神輦上太武山海印寺參拜祈福，沿途鑼鼓喧天、熱鬧滾滾。(圖／民眾提供)★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

今（30）日喜逢農曆正月初九「天公生」，金門傳統習俗鄉親多半會集中在這喜慶的日子登高祈福、相揪鬥陣來去「爬太武山」，一早山腳下車水馬龍、人山人海，地區傳統技藝團體 「天震堂醒獅團」祖師爺與眾神尊也坐上神輦，帶著醒獅團上山至海印寺參拜，沿途鑼鼓喧天、熱鬧滾滾。

海印寺內「安心石」，據說以左手摸心，右手摸石，默念三聲「南無大慈大悲觀世音菩薩」，即可讓不安的心得到平安。(圖／民眾提供)★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

農曆正月初九「天公生」，是玉皇大帝的壽誕日，家家戶戶都會準備貢品「拜天公」祈求闔家平安順遂，而金門的傳統習俗很多鄉親們會在這一天與親朋好友相約登高爬太武山，相傳會因此帶來一整年好運氣，今日一早就有不少民眾前往爬太武山，來到山頂的海印寺拜拜祈福，入寺內摸摸「安心石」，據說以左手摸心，右手摸石，默念三聲「南無大慈大悲觀世音菩薩」，即可讓不安的心得到平安。

金門「天震堂醒獅團」今早也在祖師爺神尊與眾神明帶領下，一路扛著神輦上太武山海印寺參拜祈福，沿途鑼鼓喧天，小獅崽們賣力表演，整座山中熱鬧滾滾。團長許績才表示，以往在過年期間都會到海印寺前表演，今年特別召集了近百人出動神輦請祖師爺一起上山祈福，讓地區青少年們懂得要尊重神明、也有正當的活動、體驗團體生活，為步入社會提早做好準備。

海印寺前的許願樹掛滿祈福卡，祈望眾神賜福帶來一整年好運氣。(圖／民眾提供)★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

太武山是金門島上的第一高峰，標高雖然僅253公尺，但是登上山頂俯瞰金門，氣勢非凡。除了到海印寺上香祈福外，太武山上的「毋忘在莒」勒石、梅園、鄭成功觀兵弈棋處，以及重建的倒影塔、石兔、頑石點頭等景點，也都是民眾走春攬勝、拍照打卡的好地方。

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