台中市政府警察局局長李文章也於大年初二前往烏日警分局三和派出所慰勉春節期間堅守岡位的執勤同仁，發送小紅包為大家加油打氣，令收到局長新春紅包的員警備感窩心。（烏日警分局提供／潘虹恩台中傳真）

長達10天春節連假告終，台中市政府警察局烏日分局第一線執勤員警於春節期間堅守崗位，守護民眾，展現警政服務不打烊。烏日警分局指出，烏日分局於春節期間加強金融機構安全維護及護鈔服務、進行多件弱勢族群訪視，並於轄區內交通節點進行疏導，讓民眾安心、快樂過好年。

烏日警分局指出，因應史上最長年假，東海商圈、烏日明道花園城年貨大街、彩券行、觀光景點等處人潮熱絡，加上新年兌換新鈔的習俗，現金交易數量提高，易遭扒手覬覦，分局加強金融機構安全維護，同時提供存、提款護鈔服務，並於特定地區設立機動派出所，主動接觸民眾，有效打擊犯罪。

員警也主動發掘20多件孤苦無依的獨居老人、行動不便或家境貧困等弱勢族群，關懷訪視並協助轉介相關單位，把社會愛心傳播到各角落，讓需要幫助的民眾「足感心」。

民眾利用春節假期返鄉團圓、探親及出遊，大量車潮湧入國道1號、3號、中彰投快速道路、名勝古蹟等處及高鐵台中站，烏日警分局也投入大量警力進行交通疏導指揮管制，並利用高鐵站區的科技執法，雙管齊下以避免造成交通阻塞，春節期間科技執法數量為1466件，其中違規停車就達1433件。

日前民眾反應龍井區中華路二段與中圳路口深夜出現改裝車輛競速飆車，烏日警分局鎖定18輛改裝車輛，同時規畫執行「深夜防制危駕巡守勤務」，防制危險駕車擾民情事。（烏日警分局提供／潘虹恩台中傳真）

日前民眾反應龍井區中華路二段與中圳路口深夜出現改裝車輛競速飆車，烏日警分局立即調閱相關監視器，鎖定18輛改裝車輛，函送車籍所在地監理、環保單位調查後依法裁罰，針對其中7輛聲響過大，噪音影響安寧之車主，依社會秩序維護法進行裁處；另，涉及刑法公共危險罪者則移送台中地檢署偵辦。同時規畫執行「深夜防制危駕巡守勤務」，防制危險駕車擾民情事。

烏日警分局於本月1日起至30日進行加強重要節日安全維護工作，台中市政府警察局局長李文章也於大年初二前往烏日警分局三和派出所慰勉春節期間堅守岡位的執勤同仁，發送小紅包為大家加油打氣，令收到局長新春紅包的員警備感窩心。