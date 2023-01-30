新北中信特攻籃球隊30日正式宣佈，簽下前NBA發展聯盟(G League)風城公牛隊鋒衛好手金恩(Nick King)，成為特攻團隊挑戰冠軍的重要補強，金恩也將帶著全能身手報到，為中信特攻增添得分爆發力。

身高203公分，今年27歲的金恩在大學時曾就讀於NCAA籃球名校曼菲斯大學、阿拉巴馬大學以及中田納西州立大學，2018年畢業後隨即投入NBA選秀，雖未獲得球團青睞，不過很快也接受NBA洛杉磯湖人隊隊邀請參加夏季聯盟賽事。而在NBA夏季聯賽優異的表現，也讓金恩獲得NBA波士頓塞爾提克隊的合約，成為厄文(Kyrie Irving)與塔圖(Jayson Tatum)的隊友。

可惜在塞爾提克隊上人才濟濟，苦無穩定上場時間的情況下，短暫的留下出賽2場紀錄，平均繳出4分與2.5籃板的成績，提前離開NBA。金恩在2019-20年球季加入ABL菲律賓火焰隊，平均拿下19.9分、8.5籃板與3.8助攻，全能表現讓他獲選為當年ABL第一隊。

2021年加盟荷蘭籃球聯賽（DBL）並幫助球隊拿下冠軍，隔年轉往義大利發展。2022-23年球季再次獲得NBA發展聯盟青睞，加入風城公牛隊。而為了獲得更多發揮空間，金恩於今年1月初選擇離開NBA發展聯盟，輾轉來到台灣加入T1聯盟新北中信特攻籃球隊。

球團簽下金恩，特攻總教練李逸驊表示，「金恩的加入，不管是個人的進攻技巧，或是團隊防守意識對於球隊都有正向的幫助，他也非常認同我們的團隊球風，期待藉由他豐富經驗，同時也帶領球隊年輕球員成長。」

即將加入中信特攻，對於亞洲球風並不陌生的金恩，表示已經迫不及待與隊友碰面，「我知道中信特攻是一支年輕且具有奪冠實力的球隊，而我在效力ABL時期也曾在出戰客場賽事來過台灣，相信很快就可以融入團隊，請大家拭目以待。」