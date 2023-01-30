準行政院長陳建仁29日公布第3波內閣首長名單，外交部長吳釗燮留任原職，引發各界爭議。前立委郭正亮稍早在中天節目《大新聞大爆卦》直言，吳釗燮就是被美國政府退貨，才會繼續擔任外交部長一職。另外經濟部長王美花也沒有去職，他則分析，總統蔡英文只想把聽話的人留下來。

郭正亮指出，總統蔡英文規劃新內閣有兩個考量，一是要找到聽話的人、二是美國的影響。吳釗燮還待在原位就很明顯，因為美方擺明是要現任駐美大使蕭美琴，「美國跟她互動非常進入狀況，可見蕭美琴在美國人心中有多重要，還有一點就是她直通小英」。對於吳釗燮，他還強調，「就是標準被退貨，他在國內也得罪很多人」

至於王美花，郭正亮嘆氣，這是他有生以來看過最奇葩的經濟部長，也早明白王會留任，「就知道小英跟顧立雄夫妻淵源之深，那個淵源一定超過10年」，所以用來用去，蔡英文考慮的還是，「這是我的人，要找到這麼聽話，會來跟我報告的人。」

此外，儘管民進黨前台北市議員梁文傑擔任陸委會副主委一職備受外界爭議，但郭正亮認為，他其實算是綠營裡對兩岸有專業的人才，「他兩岸文獻有都在追，也翻譯了有關中美關係的很多書。」