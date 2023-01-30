群益期貨指出，30日股匯市同步走揚，目前在內外資逐漸歸隊量增下，短線台股仍可以選擇權方式樂觀操作。

外資現貨大買超722億元，期貨淨多單縮減至8,099口。自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼為中性格局，賣權OI小於買權OI之差距為2,000餘口，買權賣權OI總量依舊相當。周選方面，買權賣權OI增量相去不遠。

外資賣期貨買現貨，自營商選擇權呈現保守，月選保守態勢，整體籌碼面略為樂觀。技術面台股目前支撐逐漸墊高，在今日多方跳空缺口不破下，短線台股仍可以選擇權方式樂觀操作。