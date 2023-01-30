2023年一開春，在台灣BL偶像劇《我的牙想你》有吃重演出的周予天受邀進棚拍攝寶格麗（BVLGARI）時尚專題，除了分享今年即將推出新專輯的年度計畫，也提及他的新劇在韓國、日本、東南亞、歐美等串流平台熱映，獲得全球觀眾的熱烈迴響，他在劇中雖飾演帥氣的酒保，事前還特別上了幾堂調酒課，但其實戲中出現的酒都是道具，是茶或顏料水。

周予天首度挑戰BL劇《我的牙想你》，深受純情派腐女的喜愛，佩戴寶格麗B.ZERO1項鍊、SERPENTI VIPER系列鑽戒與OCTO FINISSIMO鏤空陀飛輪計時碼表。（JOJ PHOTO攝、專題企畫／中時時尚、服裝提供／Givenchy）

「拍戲時，我身後的酒櫃有一整排的酒，仔細看有些酒還很昂貴，朋友問我是不是邊拍戲邊喝。」周予天哀怨地笑說，「其實我一滴酒都沒碰！」

周予天因參加《全明星》身材更結實，不排斥接下來挑戰寫真集，佩戴寶格麗B.ZERO1項鍊與戒指、OCTO ROMA TOURBILLON SAPPHIRE陀飛輪腕表。（JOJ PHOTO攝、專題企畫／中時時尚、服裝提供／Loro Piana）

從影以來第一次演BL劇，周予天坦承剛開始有些緊張，為了不讓自己陷入矛盾當中，他讓自己儘早融入角色當中，與演出對手戲的張豐豪培養默契與感情。但幸好整齣劇很清新、陽光，只有男男吻戲，沒有肉慾橫流的床戲，不會重口味到讓人倒胃口，也難怪會廣受觀眾的喜愛，尤其很符合女性觀眾偏愛浪漫純情的「腐女」品味。

寶格麗OCTO FINISSIMO S CHRONOGRAPH GMT精鋼計時腕表，約54萬3000元。（BVLGARI提供）

寶格麗B.zero1 New Wave系列白K金項鍊，16萬7500元 。（BVLGARI提供）

寶格麗B.zero1 Logo系列玫瑰金戒指，約5萬3800元。（BVLGARI提供）

寶格麗Aluminium GMT 腕表，11萬1400元。（BVLGARI提供）

如今《我》已全部播映，周予天也開始著手籌畫下一個工作計畫，除了新戲《塑膠花》即將上檔之外，他也將持續創作音樂，今年預計會推出專輯，音樂風格除了延續原本前衛街頭的饒舌嘻哈，也會嘗試融入更多的流行元素。

近一年因參與《全明星運動會》，除了結交更多演藝圈好友，身體也練得更加結實精瘦，他開玩笑說，為了不浪費這樣的好身材，不排斥拍寫真集，尺度也大幅放開，「背後全裸的性感照OK喔！」

周予天拍攝寶格麗時尚專題，佩戴經典B.zero1系列項鍊、戒指，靈感源自羅馬的圓型競技場，將代表永恆之城羅馬的DNA融入現代創新設計，更添時尚品味，另周予天也佩戴寶格麗OCTO FINISSIMO系列兩款高複雜功能陀飛輪腕表，一是鏤空陀飛輪計時碼表，一是藍寶石水晶表殼夾層的陀飛輪腕表，鏤空或藍寶石水晶透明的設計讓機芯得以一覽無遺，可欣賞到機芯運轉的壯麗之美。