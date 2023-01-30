台南市黃姓男子於2020年7月在野外放飛寵物金剛鸚鵡時，由於沒有適當的防護措施，任由鸚鵡四處飛，導致慢跑經過的林姓醫師，被鸚鵡的翅膀拍打到後腦勺，嚇得倒地受傷，經住院1周且休養半年才能工作。事後，林男除提告刑事過失傷害罪，也訴請民事求償368萬元。台南地院審理後，刑事部分處刑2月得易科罰金確定，民事部分則判賠304萬9000多元。

判決指出，2020年7月13日晚間6時30分，黃男帶著飼養的金剛鸚鵡，前往歸仁區一處產業道路放飛，但因沒有採取任何防護措施，導致林姓醫師慢跑經過時，被金剛鸚鵡從樹林後方撲上後腦勺，並大力拍打翅膀，導致對方嚇得跌倒。

當時，黃男上前察看發現林男痛得站不起來，馬上打電話叫救護車送醫，經診斷為右腿髖關節脫臼、髖臼窩骨折及右側髖臼粉碎性骨折。事後，林除對黃提告刑事過失傷害罪，也提起民事求償。

刑庭法官認為，金剛鸚鵡高約40公分，雙翅展開後約為60公分，就算只是飛近想要停在林的肩膀上，但對飼主以外的人來說，都會有受到攻擊的驚嚇感，據此認定林男的跌倒係因黃男疏忽未對鸚鵡採取防護措施所致，處刑2月，得易科罰金確定。

至於民事部分，林男主張遭鸚鵡驚嚇跌倒受傷，除住院1周、長達3個月需專人看護外，還休養半年多無法工作，未來也不能久站幫病患動手術，要求黃男賠償368萬2723元，但黃認為求償金額過高。

民庭法官調閱林男的診斷證明書及所得稅申報資料後，確認林男的月薪約22萬至25萬元不等，經考量林男經過鑑定後，已經確認未來恐怕無法長時間站立替病患動手術，判決黃男應賠償醫藥費、看護費與半年多不能工作損失、勞動能力減損及慰撫金，合計304萬多元。