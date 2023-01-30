中國人口在2022年出現人口總量下降後，鼓勵年輕人生育成為大陸中央與地方政府的重要工作。人口破億的四川省衛健委30日發布新的生育登記法規，取消了登記生育者是否結婚的限制條件，引起各界關注。四川衛健委解釋稱，修改規定並非鼓勵未婚生子，而是保障未婚先孕者的權利，讓她們可以在生育登記後享有一些婦幼保健服務。

據《界面新聞》報導，四川衛健委網站於1月30日指出，近日發佈《四川省生育登記服務管理辦法》，取消了對登記對象是否結婚的限制條件。四川省衛生健康委員會人口家庭處負責計劃生育工作人員解釋稱，辦理生育登記，是為了保證婦幼服務更好地開展，保障相關部門對當地人口的有效監測。該項《辦法》並非鼓勵不結婚生孩子，而是為了保證「未婚先孕」人群的權益，讓其進行生育登記後就享有一些婦幼保健的服務。

報導說，新頒《辦法》共16條，自2023年2月15日起施行，有效期5年。主要修訂內容包括：取消是否結婚的限制與生育數量的限制，並簡化生育登記的要求。在網上辦理生育登記時，可通過相關信息系統調取身份證或有效證件電子證照的，不必再上傳身份證明材料。此外，還增加了信息共享的要求，包括「婚育一件事」一次辦、生育登記信息共享、電子證照共享等內容。

針對「未婚生子」的現象，上述工作人員表示，「生育登記就是一項純粹的管理生育人口的工作」，涉及倫理、法律的討論是另外的問題。

報導指出，早在2021年6月，中央國務院頒佈《關於優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定》中實施3孩生育政策及配套支持措施，其中提出「完善國家生命登記管理制度，健全覆蓋全人群、全生命週期的人口監測體系，密切監測生育形勢和人口變動趨勢」。隨後廣東、安徽、湖南等地亦出台政策作出呼應。

2022年，安徽衛健委發佈新規定，放寬生育登記需持身份證或戶口簿規定，不再限制生育子女數量及是否登記結婚，一度引發熱議。

大陸中國人民大學人口與發展研究中心研究員、人口學系主任曾在《中國新聞週刊》發文稱，「取消生育登記限制是民心所向」，不再將「是否已婚」作為進行生育登記的前提條件，這充分體現了生育政策的包容性，機會平等、福利普惠，更加尊重生育決策的自主性和生育狀態的多樣性，以政策的包容體現出生育友好的價值取向。