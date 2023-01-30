塞爾維亞網球名將喬柯維奇（Novak Djokovic）手上擁有ATP男子選手世界第1累積最多周數，以及7度登上年終球王兩項紀錄，在2023澳洲網球公開賽拿下個人生涯第22座四大賽冠軍後，也為他的世界排名積分大進補，讓他得以重返世界球王寶座，從世界第5躍升至第1，成為ATP自從1973年啟用世界排名制度以來，名次提升最多的世界球王。

喬柯維奇以世界排名第5名次參加2023澳網，去年因為不符合澳洲入境新冠肺炎規定、無緣參加澳網的他，今年參賽就沒有保分問題，因此奪冠後可進帳2000分世界排名積分，30日更新的最新一周世界排名，擠下原本的球王、西班牙19歲新星阿卡瑞茲（Carlos Alcaraz），重返世界第1。

過去ATP巡迴賽登上球王最大的名次提升幅度是從世界第4升至第1，創過紀錄的有1999年3月15日西班牙莫亞（Carlos Moya）、1999年7月5日美國阿格西（Andre Agassi）、2000年9月11日美國山普拉斯（Pete Sampras），以及2022年9月12日西班牙阿卡瑞茲。

喬柯維奇曾以累積373周世界第1、7度登上年終球王締造ATP紀錄，如今周數推進到374周，如果直到今年2月27日他都能穩坐世界球王位子的話，就會以累積378周世界第1的周數，打破阿格西的老婆、德國傳奇女將葛拉芙保持的網壇史上最長世界第1周數377周紀錄。

雖然重登世界球王，不過喬柯維奇和後頭追兵的差距不大，僅領先世界第2阿卡瑞茲340分、比世界第3西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）多875分，而接下來沒有接種新冠肺炎疫苗的喬帥恐怕又要錯過3月份在美國的兩場千分大師賽，西西帕斯則是3月可能頂多只會失去印地安泉大師賽32強及邁阿密大師賽16強的135分積分，仍有機會朝個人首次登上世界球王的目標前進。