今年春節連假國道事故暴增，高速公路局今（30）日表示，大年初一至初五尖峰日，國道全線雙向每日平均交通量127.6百萬車公里，是平日的1.45倍，比去年同期平均115百萬車公里大增11％；初一至初五每日平均肇事197件，也比去年同期平均144件增加37％。

高公局統計指出，今年春節假期間尖峰日初一至初五，國道全線雙向每日平均交通量127.6百萬車公里，是平日的1.45倍，較去年同期平均115百萬車公里大增11％；初一至初五每日平均肇事197件，較去年同期平均144件增加37％。不過高公局也「自我肯定」表示，整體春節國道疏運情形在交通量增加11％及肇事件數增加37％下，國道壅塞狀況僅較去年同期略增1.5％，「整體疏導措施仍發揮一定成效。」

高公局表示，交通量部分，本次春節假期間尖峰日的初一至初五每日雙向交通量介於119.8至130.8百萬車公里，其中，南向交通量以初二67.7百萬車公里最高，北向以初五70.1百萬車公里最高，雙向以初二130.8百萬車公里最高，約是平日的1.5倍。

另初一至初五每日壅塞比例，也就是每半小時行駛速率低於40公里的路段與時段占全日路段時段比例，介於2.4至5.3％，平均是3.8％，比去年同期平均2.3％增加1.5％，高公局研判是因為今年初一至初五交通量增加11％，及肇事件數增加37％所致。

不過高公局也肯定表示，國4豐潭段在春節前通車，初一至初五國4台中系統－后豐每日平均交通量7.1萬車次，比去年同期平均4.1萬次車增加75％，顯示國4豐潭段通車後，對大台中市區交通亦有相當助益；此外，中長途民眾大幅利用台74銜接國4替代國1、國3台中都會區路段，亦有效分散車流與均衡國道。

最常打結的國5雪隧交通，根據統計初一至初五每日平均交通量8萬車次，比去年同期平均7.5萬車次增加7％，是平日的1.4倍。

高公局表示，國5南向石碇、坪林南入匝道時段性封閉後，整體路況大致正常，初一因受事故影響南向壅塞率達21％，不過初二、初三在整體管控下，壅塞率控制在7％以下，與去年同期相近；北向受限國5雙車道及雪隧可通過容量限制，由於有高乘載、主線及匝道儀控管制及多項公共運輸優先通行措施，尖峰日初三至初五北向平均壅塞率28％，主要是初五交通量大及事故影響所致；另初八收假日北向高乘載管制提前於下午5點結束。

高公局表示，本次春節連假初一至初五平均肇事件數197件，比去年同期平均144件增加53件、約增加37％，其中初三218件最高，亦比去年同期169件增加29％，影響國道行車甚鉅；不過高公局也肯定表示由於與國道公路警察局攜手合作，事故多在20分鐘內即予排除，有效降低事故對整體車流影響。