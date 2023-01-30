鍾欣凌（左）與炎亞綸在《我的婆婆》電影版中有場意外的吻戲。（威視提供）

農曆新年10天連假結束，賀歲檔期票房出爐，《灌籃高手The First Slam Dunk》春節期間累積近2億票房奪冠，該片在台上映17天目前正式衝破3億元大關，以3.11億元打下新海誠《你的名字》（2.5億），成為台灣影史日本動畫片票房亞軍，僅輸給《鬼滅之刃劇場版：無限列車篇》的6.34億票房佳績。

亞軍則是目前總票房破21億美元（約63億台幣）、榮登全球影史票房第4高的《阿凡達：水之道》，全台票房正式突破7億，有望超越《捍衛戰士：獨行俠》的7.34億成績，成為去年全台最賣座電影。至於其他外片，恐怖片《窒友梅根》全台賣破3500萬；傑森史塔森主演《玩命特攻：武演行動》破3000萬；《迫降危機》初四上映票房也已破1600萬；卡司陣容堅強的《巴比倫》則破650萬；奧斯卡9項大獎提名的《伊尼舍林的女妖》上映首週末全台票房尚未破百萬。

而後疫情時代復甦的賀歲國片，截至29日，由《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》拿下3200萬領跑賀歲檔國片，年假期間《婆婆》團隊勤跑戲院與觀眾相見，連客串演出的炎亞綸也加入宣傳，他為電影獻出了許多第一次，不僅尺度大開脫到剩內褲，還打破心魔與生平最怕生物蟑螂對戲，甚至還與女主角鍾欣凌有場意外的吻戲，讓他笑說是第一次跟自己年齡有些差距的人拍吻戲。儘管演來有些害羞，鍾欣凌還是忍不住大讚：「他嘴唇很柔軟！」炎亞綸的敬業表現也讓監製陳慧玲直呼被圈粉。

國片亞軍是隋棠、陳昊森、陳淑芳、邰智源主演的《詐團圓》，以近2000萬票房居次。黑幫電影《山中森林》票房近1200萬，特別於29日舉辦寵粉特映會，女主角李千娜在得知破千萬成績，感激說：「超棒的！謝謝大家的支持，希望影迷們能多多分享，讓更多人能來觀影，幫我們衝票房，突破更好的成績，為國片加油！」

值得一提的是，今年動畫片表現不俗，除了冠軍的《灌籃高手》外，《屁屁偵探：天才惡人屁屁亞蒂》全台票房將達千萬；去年年底上映的《鞋貓劍客2》也已破2100萬；真人動畫歌舞喜劇片《鱷魚歌王》全台票房也有500萬。