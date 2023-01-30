成分股納入14檔包括：2303聯電、2449京元電子、2609陽明、2615萬海、2882國泰金、3034聯詠、3036文曄、3706神達、5536聖暉*、6202盛群、6239力成、6257矽格、6770力積電、8016矽創等。
成分股刪除14檔包括：1303南亞、1304台聚、1308亞聚、2002中鋼、2014中鴻、2031新光鋼、2108南帝、2204中華、2324仁寶、3005神基、3227原相、3481群創、4938和碩、6116彩晶等。
台灣指數公司今（30）日公布「台灣指數公司特選台灣環境永續高股息指數」2023年第一次成分股定期審核結果。成分股納入和刪除變動自30日周一盤後生效。此次共新增14檔新成分股，並刪除14檔成分股。
成分股納入14檔包括：2303聯電、2449京元電子、2609陽明、2615萬海、2882國泰金、3034聯詠、3036文曄、3706神達、5536聖暉*、6202盛群、6239力成、6257矽格、6770力積電、8016矽創等。
成分股刪除14檔包括：1303南亞、1304台聚、1308亞聚、2002中鋼、2014中鴻、2031新光鋼、2108南帝、2204中華、2324仁寶、3005神基、3227原相、3481群創、4938和碩、6116彩晶等。
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