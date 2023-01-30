春節假期親友歡聚，人群移動頻繁，上週腸病毒急診就診人次較前一週上升74％。疾病管制署表示，腸病毒容易在人口密集且互動密切的場所傳播，無論成人、小孩都有感染風險；幼兒如感染腸病毒，應在家休息並避免與其他幼兒接觸，以降低交叉感染的機會。

疾管署監測資料顯示，上週（1月22日至1月28日）國內腸病毒門急診就診共計890人次，較前一週（2019人次）下降，受到春節連續假日部分門診休診影響，上週腸病毒急診就診134人次，較前一週（77人次）上升74％，且近期合約實驗室監測仍檢出腸病毒，顯示社區中持續有腸病毒活動。

疾管署發言人莊人祥指出，目前腸病毒疫情仍低，但有上升趨勢，且近2到3年出生的幼兒受到新冠疫情影響，多數未曾感染腸病毒，未來腸病毒疫情上升幅度可能會較多。

據統計，去年（2022）國內腸病毒併發重症個案累計3例，分別為2例感染克沙奇A2型、1例感染腸病毒D68型，其中1例死亡（感染D68型）。

疾管署提醒，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。

莊人祥指出，預防腸病毒的主要方式是勤洗手，戴口罩也有好處。疾管署說明，腸病毒在發病前幾天，喉嚨與糞便就有病毒存在，此時就有傳染力，在發病後1週內傳染力最高；即使痊癒後腸病毒仍會隨著糞便排出，達8到12週之久，因此痊癒後仍應繼續注意個人手部衛生，避免將病毒傳染給嬰幼兒。

國光生技子公司安特羅研發的腸病毒71型疫苗，近期在國內取得藥證，預計今年第1季上市，優先供應幼兒接種。莊人祥表示，根據傳染病防治法，若要納入常規疫苗接種，需先由衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）請專家評估。