面對疫情、原物料高漲及人力薪資攀升的三重挑戰，中式速食連鎖鬍鬚張將自2月1日起調整部分產品價格，包括10款便當調漲5元、鴨蛋調漲1元、2款居家系列甜點調漲5元，平均漲幅5％，但全品項有77％未調整價格，鬍鬚張強調，顧慮消費者的感受，除了鴨蛋之外，內用單點產品維持原價。

鬍鬚張表示，餐飲業經營壓力日益沉重，公司已透過規模採購、提升供應鏈管理綜效、加強營運優化，原物料成本仍居高不下，行政院主計處111年最新12/6公布的重要民生物資CPI年增率，米類6.54％、豬肉6.75％、雞肉5.6％、雞蛋27.81％、沙拉油15.4％。此外，累計109～112年基本薪資調幅10.9％、基本時薪調幅達11.4％，鬍鬚張仍全力遵守法規，照顧每一位同仁。

鬍鬚張表示，公司長期提供優質的服務與餐點品質，自109年開始凍漲後，累積幾年人力薪資與原物料不斷上漲的壓力，如今成本仍居高不下，所以經過審慎評估決定調漲部份商品價格。